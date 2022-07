Er liggen inmiddels zoveel zombiegames in de winkelrekken dat je je begint af te vragen of er überhaupt nog wel iets origineels met dat genre aan te vangen valt. Ontwikkelaar Eko Software en uitgever Nacon gaan het in ieder geval proberen met ParadiZe Project, een titel die in 2023 het levenslicht moet zien op de PS5, Xbox Series X|S en pc.

ParadiZe Project – er staat blijkbaar echt geen limiet op het creatief gebruik van de hoofdletter ‘Z’ in dit soort games – wordt een survival actiegame, die je zowel alleen als in coöp kan spelen. De invalshoek? Om dit paradijs te overleven, kan je zombies ‘hacken’, zodat ze voor jou het vuile werk opknappen. Een strategische insteek, dus.

De onderstaande onthullingstrailer tracht je alvast warm te maken. Enjoy!