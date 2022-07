We weten nog maar bar weinig over Grand Theft Auto VI, maar het is inmiddels duidelijk dat Rockstar alle zeilen heeft bijgezet en de ontwikkeling naar een volgend niveau heeft gebracht. Zo zal de enorme studio geen grote updates meer uitbrengen voor Red Dead Online en werden remasters van GTA IV en Red Dead Redemption naar de archiefkast verwezen ten faveure van de volgende Grand Theft Auto.

Ook zou de current-gen upgrade van Red Dead Redemption 2 een halt zijn toegeroepen, zodat echt alles focus naar het zesde deel in de iconische franchise kan gaan. Nu gaat Rockstar in een nieuwe blogpost wat dieper in op wat fans de aankomende periode mogen verwachten voor met name Grand Theft Auto Online, zoals Contact Missions en een aantal tweaks op krachtige wapens.

De studio gaat tevens in op het bericht dat Red Dead Online geen grote updates meer zal ontvangen. De ontwikkelaar zegt dat ze in de afgelopen periode dus steeds meer mankracht hebben verschoven naar de ontwikkeling van Grand Theft Auto VI. Rockstar geeft hierbij aan dat ze begrijpen dat ze de verwachtingen van de spelers moeten overtreffen en dat de volgende entry de best mogelijke game moet worden. Dit met als gevolg dat men veranderingen aanbrengt in de support van Red Dead Online.

“Over the past few years, we have been steadily moving more development resources towards the next entry in the Grand Theft Auto series — understanding more than ever the need to exceed players’ expectations and for this next entry to be the best it can possibly be — and as a result, we are in the process of making some changes to how we support Red Dead Online.”