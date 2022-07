We weten nog steeds niet waar Haven Studios – onder het bewind van vedette Jade Raymond – al die tijd in het diepste geheim aan heeft gewerkt, maar het wekte de interesse van PlayStation. Zodanig zelfs, dat de Japanse grootmacht in maart onthulde dat het de Canadese ontwikkelaar onderdeel zou maken van PlayStation Studios.

De aankondiging kwam slechts een jaar na de oprichting van Haven Studios en er moest nog wat papierwerk afgehandeld worden, maar inmiddels is de deal dus echt rond en is Haven Studios onderdeel van de PlayStation Studios familie. GamesIndustry.biz nam contact op met Jade Raymond om te vragen hoe de vlag er bij hangt en het blijkt dat de studio gestaag is gegroeid.

Haven Studios wordt op dit moment bemand door 106 werknemers, 50 meer sinds oktober 2021. Eén van die nieuwe gezichten is Jalal El Mansouri, die de technical architect was voor Rainbow Six: Siege en hij was tevens eerder werkzaam bij Google. El Mansouri zal nauw samenwerken met CTO Leon O’Reilly om de visie van Haven Studios tot leven te brengen.