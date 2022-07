Sony liet eind vorige maand zijn nieuwe gaming gear-lijn zien, die de naam ‘INZONE’ heeft gekregen. Het Japanse bedrijf laat nu weten dat zij grote plannen hebben voor deze lijn.

Sony heeft tegenover Nikkei Asia laten weten dat zij met INZONE de Nike van de gaming gear willen worden. INZONE richt zich speciaal op hardcore gamers met een pc en die hebben specifieke wensen. Zo willen zij onder andere monitors met een zo snel mogelijke responstijd en zo min mogelijke input lag en dit is dan ook waar INZONE aan zal voldoen.

Voorlopig zal INZONE bestaan uit drie monitors en drie headsets, maar in de toekomst zal daar meer hardware bij gaan komen.

“We’re going to start at the top and learn what top esports gamers want. The vision we have in mind is that of Mizuno and Nike providing shoes for athletes. You can win prize money in esports. If a monitor’s response time lags even slightly, you lose. Sony products aren’t going to let people engaged in these grueling battles down.”