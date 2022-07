Sinds kort is het definitief dat de remake van Final Fantasy VII een trilogie zal worden, maar dat had ook anders kunnen zijn. Creative director Tetsuya Nomura en producer Yoshinori Kitase lichtte dit onlangs toe in een interview met Famitsu. Het ontwikkelteam was onzeker hoeveel delen nodig zouden zijn om het volledige verhaal naar een modernere game te vertalen.

Dit was ook de reden waarom Square Enix pas kort geleden bekend maakte dat het een trilogie wordt. Nomura neigde altijd al naar een trilogie, maar Kitase dacht dat het wellicht mogelijk was om het bij twee delen te laten.

“It’s one of the many ideas that came up. At the beginning of development for Final Fantasy VII Remake, it was difficult to see how many man-hours and what kind of development cycle would be necessary, but by the time we finished, we could understand the required man-hours and schedule. Therefore, in truth, I thought that there might be an option to make it to the end in the next game.”