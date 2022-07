In een landschap waarin er absoluut geen gebrek is aan Battle Royale games heeft Vampire: The Masquerade – Bloodhunt toch nog een plekje weten te veroveren onder fans van het bronmateriaal. De game weet immers ook wel wat unieke elementen met zich mee te brengen. Met de aankomende Summer Update wil ontwikkelaar Sharkmob het echter wat grootser aan gaan pakken.

Naast nieuwe cosmetics, gestures en het standaard riedeltje wat je inmiddels van dit soort updates mag verwachten, komt er namelijk ook een heuse Team Deathmatch modus naar de game. Als Battle Royale dus totaal niet jouw ding is, zou Vampire: The Masquerade – Bloodhunt met de zomer update zo maar eens interessant voor jou kunnen worden. De game is gratis te downloaden en te spelen op de PlayStation 5 en pc.