Er zijn al verschillende ‘job simulation’-games verschenen en het ziet er naar uit dat deze games steeds populairder worden. Dit blijkt enigszins uit een toename van soortgelijke titels en zo kunnen we volgend jaar als virtuele taxichauffeur aan de slag met Taxi Life, die uit moet komen voor consoles en pc.

Deze game is de nieuwste titel in de ‘Life’-reeks van Nacon. Zij hebben namelijk ook al Train Life en Chef Life in ontwikkeling. In Taxi Life zal je passagiers moeten vervoeren naar een door hen opgegeven bestemming. Dit verloopt alleen niet altijd zonder slag of stoot.

Je zal niet alleen last krijgen van ongeduldige passagiers, ook files, ongelukken of het weer kan roet in het eten gooien. De medeweggebruikers zijn volgens de ontwikkelaar voorzien van een realistische AI, dus zij kunnen ook een slechte dag hebben en dat zal hun rijstijl beïnvloeden.

Buiten het rijden met je taxi, zal je je wagen ook aan de binnen- en buitenkant moeten onderhouden. Doe je dat niet, dan gaat dat ten koste van de tevredenheid van de klant en dat is niet goed voor de zaken.