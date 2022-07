Cloudpunk brengt je naar een dystopische toekomst en in deze game is de taak aan jou om door de uitgebreide metropool te navigeren en iedereen van pakketjes te voorzien. De game was reeds verkrijgbaar voor de PlayStation 4, maar vanaf 19 augustus zal Cloudpunk ook naar de PlayStation 5 komen.

Deze vernieuwde uitgave brengt vooral technische verbeteringen met zich mee: een native 4K resolutie, 60 frames per seconde, verbeterde draw- en renderdistance én de misteffecten zijn beter. De DualSense controller is tevens ondersteund; de adaptieve triggers, haptische feedback, speaker en lichtbar spelen een integrale rol. Een nieuwe toevoeging is cockpitmodus, die in de onderstaande trailer kort wordt getoond.

Mocht je de game al bezitten voor de PlayStation 4, dan is er nog meer goed nieuws. Uitgever Merge Games heeft namelijk onthuld dat je in augustus de game gratis kunt upgraden naar de current-gen versie.