Eind juni onthulde SEGA de nieuwe shooter van Creative Assembly, de breinen achter onder meer Alien: Isolation en de Total War-franchise. De shooter heet Hyenas en lanceert volgend jaar voor de pc en consoles. Het gaat hier om een PvPvE-game, waarbij vijf teams met ieder drie spelers elkaar en de AI moeten bestrijden.

Creative Assembly heeft inmiddels al behoorlijk wat in elkaar gezet en de studio vindt het wel tijd voor een testrit. Vandaag start namelijk de alpha test voor Hyenas en die zal tot en met 18 juli beschikbaar zijn. De test is alleen voor pc-spelers met een Steam-account die uit de Verenigde Staten en Europa komen. De ontwikkelaar zegt wel dat er in de toekomst meer tests zullen komen in andere regio’s en voor meer platforms, aldus de officiële FAQ.

Men heeft wel een lijst met systeemvereisten gedeeld. Die zijn op dit moment nog aan de relatief forse kant, geeft ook Creative Assembly toe, de ontwikkelaars zijn op dit moment druk bezig met het optimaliseren en ze verwachten dat de uiteindelijke systeemvereisten wel lager zullen uitvallen.