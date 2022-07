De onthulling van de remake van Lollipop Chainsaw is niet bij elke gamer direct in goede aarde gevallen. Yoshimi Yasuda – de president van Dragami Games – heeft nu geprobeerd om de bezorgdheid die bij een bepaalde groep gamers heerst weg te nemen.

Het veranderen van de visuele stijl, het gemis van de soundtrack en dat er buiten Yasuda om niemand anders van het originele team aan de game werkt, zal volgens de bezorgde groep de remake geen goed doen. Ook eventueel censuur en veranderingen in het verhaal kunnen geen positief effect hebben.

Yasuda laat weten dat het een remake betreft, maar dat het toch meer neigt naar een remaster. Buiten de graphics en soundtrack blijft dus zoveel mogelijk hetzelfde. Voor de muziek geldt dat zij niet de rechten hebben op de nummers, dus zijn ze gedwongen om een andere soundtrack te maken.

“The primary goal of the Lollipop Chainsaw remake project is to make it so that players who wish to play Lollipop Chainsaw can do so easily, not to make a new Lollipop Chainsaw game. Of course, the ideal thing to do would be to make a remastered version of the original game, changing nothing.”

“However, we were unfortunately unable to include 16 of the licensed songs, which were a great part of the original game’s feel, and so we are instead aiming for a remake that is as close as possible to a remaster.”