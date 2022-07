We wachten nog op een aantal Game Pass-toevoegingen voor de maand juli, maar toch zijn er ook alvast een aantal games voor de volgende maand bekendgemaakt. Het zijn in totaal drie titels en het zijn stuk voor stuk nagelnieuwe games.

Turbo Golf Racing bijt op 4 augustus het spits af en laat zich het best omschrijven als Rocket League, maar dan met golf. Two Point Campus – het vervolg op het zeer guitige Two Point Hospital – volgt op 9 augustus en precies twee weken later lanceert Midnight Fight Express, een top-down brawler die gemaakt is door slechts één man. Van iedere titel kun je hieronder de trailer terugvinden.