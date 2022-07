Na een zeer lange afwezigheid van 10 jaar keert de SBK franchise nu terug op de grotere platformen met SBK 22. De titel staat gepland voor 15 september. De officiële aankondiging vond een maandje geleden plaats, maar toen kregen we eigenlijk maar weinig van de game te zien. Wie met smart op de eerste gameplay van SBK 22 zat te wachten, kan zich nu gelukkig prijzen.

Milestone heeft namelijk de eerste gameplay beelden van de game getoond, die je hieronder kunt bekijken. De getoonde beelden zijn weliswaar ‘work in progress’, maar het geeft in ieder geval al een duidelijk beeld van wat je kan verwachten. In de video krijg je een korte race voorgeschoteld, waarin drie rondes worden gereden.