Nog niet zo lang geleden was er een gesloten beta van Exoprimal en daar is veel gameplay van verschenen. In die gameplaybeelden kon je verschillende dinosaurussen, wapens en ook Exosuits voorbij zien komen. Met de komst van een nieuwe trailer krijg je nu nog meer Exosuits te zien, die kort worden geïntroduceerd.

In de beelden zal je ongetwijfeld al een paar Exosuits herkennen, zoals Vigilant en Roadblock, maar er worden ook een aantal nieuwe Exosuits voorgesteld. Zo zien we in de Assault klasse de nieuwe Barrage, die gewapend met een kruisboog allerlei explosieven kan afvuren. Verder krijgen we twee nieuwe Tanks genaamd Murasame en Krieger te zien. Tot slot komen er ook nog twee nieuwe Supports voorbij onder de naam Nimbus en Skywave.

De officiële vaardigheden worden niet besproken in deze trailer, maar wellicht volgen deze details snel nu we gezien hebben hoe de nieuwe Exosuits eruitzien.