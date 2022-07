A Plague Tale: Innocence kan je spelen op de huidige en vorige generatie consoles, maar met A Plague Tale: Requiem zal dat alleen mogelijk zijn op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Asobo Studios laat weten waarom zij deze keuze hebben gemaakt.

Regisseur Kevin Choteau heeft in een interview met EDGE Magazine gezegd dat de extra kracht van de current-gen consoles ervoor zorgt dat de ontwikkelaar scenes kan maken die met de PlayStation 4 en Xbox One simpelweg niet mogelijk zijn.

Als voorbeeld geeft hij aan dat er veel, veel meer ratten op het beeldscherm kunnen worden weergegeven en dat locaties dynamisch kunnen veranderen. Met veel meer ratten moet je denken aan duizenden tegelijk.

“When we write, [the increased quality] allows us to consider sequences that were previously impossible, such as chases with hundreds of thousands of rats, or locations that evolve dynamically according to the story and events.”