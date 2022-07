Op 19 juli zullen we aan de slag kunnen met de game Stray, die dan voor de PlayStation 4 en PlayStation 5 verschijnt. Als je PlayStation Plus Extra of Premium abonnee bent, dan kun je gelijk met de game aan de gang, gezien Stray op release direct aan de PlayStation Plus bibliotheek wordt toegevoegd.

Met de naderende release heeft PlayStation Game Size nu achterhaald hoeveel ruimte de game ongeveer van je HDD en SSD vraagt en veel is het niet. Op de PlayStation 4 vraagt de game 13.35GB en op de PlayStation 5 is dat slechts 7.5GB. Dit is al wel inclusief de eerste updates, dus het downloaden en installeren zal zo klaar zijn.