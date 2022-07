Het is al even bekend dat er een opvolger van de SEGA Mega Drive onderweg is, die in Japan en de Verenigde Staten zal uitkomen. We weten echter nog niet de volledige bibliotheek aan games die de mini console bevat. We zijn nu echter weer een stapje verder.

SEGA heeft eerder al 22 titels bekendgemaakt die te spelen zijn op de SEGA Mega Drive 2 Mini. De mini console zal in totaal meer dan 50 games bevatten, dus we hebben nog wat titels te gaan. SEGA onthult nu nog 11 titels en dat zijn de volgende:

Cartridge titels

Aah! Harimanada

Alien Soldier

Fatal Fury 2

Gyuwanburaa Jikochuushin Ha Katayama Masayuki no Majong Dojo

Spatter

Super Street Fighter II: The New Challengers

Tatsujin

SEGA / Mega CD titels

Final Fight CD

Lunar: Eternal Blue

Lunar: The Silver Star

Wondermega Collection

Je moet er wel rekening mee houden dat het hier gaat om titels voor de SEGA Mega Drive 2 Mini en niet de pas aangekondigde Amerikaanse versie: de SEGA Genesis 2 Mini. Beide mini consoles zullen namelijk niet allemaal dezelfde games bevatten, ook al zal het gros wel hetzelfde zijn.

De nieuw onthulde games voor de SEGA Mega Drive 2 Mini komen in de onderstaande trailer ook nog even voorbij.