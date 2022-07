Returnal ligt intussen al wel even in de winkelrekken en velen onder ons hebben inmiddels al mogen kennismaken met de dodelijke cyclus van Selene op Atropos. Returnal gebruikte het roguelite genre op een geniale manier om de cyclische thematiek in het verhaal te verwerken en IGN sprak dan ook hierover met de makers van de game.

In de onderstaande video wordt het Derelict Citadel level diepgaand ontleed om aan te tonen hoe de ontwikkelaars het idee van dood en wedergeboorte wilden weergeven. Let wel op als je Returnal nog niet zou gespeeld hebben: er wordt verwezen naar gebeurtenissen op het einde van de game dus dit kan als spoiler ervaren worden.