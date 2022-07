Begin juni onthulde Owlcat Games een nieuwe RPG in het Warhammer-universum: Warhammer 40,000: Rogue Trader. Deze top-down turn-based RPG plaatst je in de schoenen van de titulaire Rogue Trader en je beleeft de wildste avonturen in het Imperium of Mankind. Nu heeft de studio een nieuwe dev diary vrijgegeven, die ons een eerste blik geeft op de game.

Naast het hoofdpersonage zal Rogue Trader tevens partyleden bevatten, zoals psykers en de iconische Space Marine. In de beelden worden eveneens een paar locaties getoond, net als stukken artwork. De RPG zal de speler behoorlijk wat vrijheid bieden en volgens Owlcat Games zullen keuzes van de speler verregaande consequenties hebben.

Vooralsnog lanceert Warhammer 40,000: Rogue Trader alleen voor pc. Als je een pre-order plaatst, krijg je tevens toegang tot een beta. Het is nog niet bekend of Rogue Trader (op een later punt) ook naar andere platforms komt.