Een van de voordelen van PS Plus Premium is dat sommige games een trialversie krijgen. Zo kan je zien of een titel al dan niet iets voor jou is, voordat je je portemonnee trekt. Dit is nu ook mogelijk met MLB The Show 22.

Als je de trialversie van MLB The Show 22 binnenhaalt, kan je de game in totaal vier uur spelen. Besluit je uiteindelijk om de game aan te schaffen, dan kan je dat tegen een gereduceerde prijs doen. Het honkbalspel kost je dan € 49,69 in plaats van € 69,99.

Je hoeft geen haast te maken om de trialversie te spelen, want deze zal tot en met 21 juli 2023 beschikbaar blijven. De proefversie geldt voor zowel de PS4- als PS5-versie.