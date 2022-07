Grand Theft Auto VI is nu al een tijdje in ontwikkeling, maar gezien Rockstars reputatie dat zij graag alles op hun eigen tempo doen, zal de game nog wel een aantal jaren op zich laten wachten. We weten inmiddels wel dat de studio inmiddels veel meer capaciteit op de game heeft gezet, met Red Dead Online als het grootste slachtoffer, die modus zal namelijk geen grote updates meer krijgen.

We weten nog maar bar weinig over de game, maar toch weet het grote internet sommige ‘lekken’ meer aandacht te geven dan ze waard zijn, waaronder een inmiddels verwijderd bericht op Reddit. Jason Schreier – een bekende journalist – was er als de kippen bij om deze claims te ontkennen en hij geeft aan dat GTA VI in nog een dusdanig vroege fase zit, dat er nog weinig zaken definitief zijn besloten.

Desalniettemin denkt Schreier dat het zesde deel in de legendarische reeks niet drie hoofdpersonages zal hebben, zoals diens voorganger Grand Theft Auto V. De journalist kan niet vertellen waar hij zijn informatie precies vandaan heeft, maar Schreier heeft wel degelijk een aardige historie omtrent informatie van insiders, wat het al een stuk geloofwaardiger maakt.