Een van de meest gevraagde verbeterpunten de afgelopen jaren omtrent de Madden-serie is de Franchise modus. Het ziet er naar uit dat dit eindelijk gaat gebeuren met Madden NFL 23.

Electronic Arts heeft een video vrijgegeven waarin ze de verbeteringen voor de Franchise modus bespreken. Zo zal onder andere het scouten van spelers flink worden uitgebreid en er wordt een motivatie mechaniek geïntroduceerd. Hierdoor kiezen spelers die op zoek zijn naar een nieuw team niet altijd voor wie het meeste geld biedt.

Het uiteindelijke doel van de verbeterde Franchise modus is om een meer realistische weergave van de sport te geven, wat op zijn beurt weer zal zorgen voor een betere game ervaring. Wat er nog meer nieuw en/of verbeterd is in Madden NFL 23 kan je hieronder bekijken.