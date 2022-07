Sony PlayStation zet behoorlijk in op esports. Zo organiseren ze al een paar jaar het Gran Turismo kampioenschap en ook via het PlayStation Network zijn geregeld competities beschikbaar. Daarnaast kocht Sony vorig jaar het grootse fighting toernooi EVO. Tijd om weer een stapje verder te gaan: ditmaal hebben ze Repeat.gg aangeschaft.

Dit is een platform waarop leaderboard toernooien georganiseerd worden met als doel om esports meer toegankelijk te maken. Het volgt hoe esporters het doen in games, ze kunnen deelnemen aan competities en meer. Repeat.gg heeft door de jaren heen meer dan 100.000 toernooien georganiseerd.

Sony ziet waarde in het platform en heeft daarom Repeat.gg overgenomen. Steven Roberts, vice president van global competitive gaming bij Sony, zegt het volgende over de acquisitie in gesprek met Gamesindustry:

“At PlayStation, our vision for esports has always been about breaking down barriers for gamers to compete at all levels. Together with the talented Repeat.gg team, we’re excited to explore more ways for players to engage in competitive gaming and expand the breadth of our esports offerings. This is just the start of our journey and we look forward to sharing more updates with our community in the future.”