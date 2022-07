Vandaag zijn er verschillende games aan PlayStation Plus Extra en Premium toegevoegd, zoals Sony vorige week al aankondigde. De line-up van nieuwe toevoegingen is echter groter dan eerder gedeeld werd, want er is nog een nieuwe PlayStation Portable game beschikbaar gesteld.

Het gaat om Echoshift, die eveneens nu beschikbaar is om te downloaden en spelen. Dit is naast No Heroes Allowed! en LocoRoco Midnight Carnival de derde game die dus beschikbaar is gesteld. Dit zonder enige aankondiging, een verrassing dus.

Echoshift is een game die in 2010 werd uitgebracht als een soort spin-off van echochrome, die reeds beschikbaar is via PlayStation Plus.