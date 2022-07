Er verschijnen steeds meer LEGO-sets die te maken hebben met de gamesindustrie. Voor volgende maand staat er een klassieke console op stapel: de Atari 2600.

Met de Atari 2600-set bouw je natuurlijk de console zelf met de bekende joystick, maar dat is niet het enige. Er zijn ook drie cartridges in elkaar te zetten en drie game modellen die scenes laten zien uit Asteroids, Adventure en Centipede. Als laatst is er ook nog een verborgen jaren 80 scene aanwezig, wat een kind toont die Asteroids in zijn kamer speelt.

De Atari 2600 LEGO-set bestaat uit 2.532 steentjes en de afmetingen van de console zijn ca. 8 cm hoog, 33 cm breed en 22 cm diep. De set zal op 1 augustus 2022 uitkomen voor een adviesprijs van € 239,99.