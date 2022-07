Sony wordt in de Amerikaanse staat Illinois voor de rechter gesleept in een zogeheten class action-rechtszaak. De aanklager Christina Trejo stapte naar de rechter nadat ze ontdekte dat de PlayStation 5 zichzelf zomaar uit kan zetten tijdens het spelen van een game. Volgens Trejo heeft de Japanse fabrikant de designfout bewust geheim gehouden en dat was reden genoeg om een rechtszaak te starten.

De aanklacht verwijst naar meerdere reviews en klachten op onder meer Amazon en Reddit, waar spelers aangeven dat de console zichzelf uitzet en soms zelfs helemaal niet meer aan gaat. Dit euvel lijkt niet aan een specifieke game of applicatie gebonden te zijn, waardoor Trejo denkt dat dit een fout in de console zelf is. Dat Sony dit vermoedelijk verborgen hield, is een serieuze aantijging en dus is het nog maar de vraag of daar genoeg bewijs voor is.

Op een support pagina van Sony geeft het bedrijf aan dat consoles die zichzelf willekeurig afsluiten onder de garantie vallen en dus gerepareerd zullen worden. Eerder werd Nintendo tevens voor de rechter gesleept door de inmiddels beruchte Joy-Con drift. De fabrikant moest daarna voor een periode gratis reparaties aanbieden.