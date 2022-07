Eerder dit jaar werd Tekken: Bloodline aangekondigd, een anime die gebaseerd is op de populaire Tekken franchise. Toen kregen we enkel een beknopte teaser te zien en de belofte dat de serie in 2022 zou uitkomen, maar nu is een nieuwe trailer online gezet die ons meer info geeft over wat we kunnen verwachten.

De nieuwste trailer is een stuk langer, dus we krijgen meer verhaal en vechtscènes te zien waarbij heel wat (bekende) personages de revue passeren. Uiteindelijk wordt ook de releasedatum onthuld: vanaf 18 augustus zal de serie te streamen zijn op Netflix. Je kan de nieuwste trailer onderaan dit bericht aanschouwen.