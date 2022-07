Het is lang wachten op de Fallout tv-serie, maar er zit eindelijk schot in de zaak. Xbox News meldt dat het filmen van de Amazon Prime serie is begonnen. Dit is natuurlijk goed nieuws, maar we weten niet wanneer we het eindresultaat kunnen bewonderen. Er is namelijk nog geen releasedatum of -window gegeven.

Wel zijn er nu een viertal foto’s vrijgegeven, die een tipje van de sluier oplichten van wat je van de tv-serie kunt verwachten. Twee hiervan zijn namelijk kiekjes van de set. Deze kan je hieronder bekijken.