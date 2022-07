Er zijn al twee delen van de Ys-serie op de PlayStation 5 te spelen door middel van backwards compatibility, maar er is echter nog geen native-versie/game voor de console van Sony beschikbaar. Daar mag wel verandering in komen en dat zal later dit jaar gaan gebeuren.

NIS America liet in maart dit jaar al weten dat Ys VIII: Lacrimosa of Dana naar de PS5 zou komen. Nu is deze game ook van een releasedatum voorzien, namelijk 18 november. Dat is natuurlijk goed nieuws, een native PS5-versie van Ys VIII. Het is echter nog niet bekend wat voor verbeteringen deze uitgave zal bevatten. Wellicht krijgen we dat later nog te horen.

Voor nu is het enige wat je kan doen, de onderstaande trailer bekijken om zelf te zien of je enig verschil kan bespeuren.