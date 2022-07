No Man’s Sky is voorzien van alweer zijn twintigste grote update. Ditmaal gaat het om ‘Endurance’. Het PlayStation Blog meldt dat de nieuwste update voor No Man’s Sky je in staat stelt om je slagschip volledig uit te bouwen tot een grote basis. Je kunt je schip voorzien van bijvoorbeeld¬† ‘scanner rooms’ en verschillende winkels. Zelfs de stijl van de binnenkant kan je zelf bepalen.

Als je schip zoveel groter wordt, heb je ook meer bemanning nodig en ‘Endurance’ geeft je daar de mogelijkheid toe. Je kunt je crew dus verder uitbreiden als je dat nodig acht. Om het reizen in je nieuwe basis gemakkelijker te maken, zijn er verschillende teleportatie punten beschikbaar gesteld. Wat de Endurance-update voor No Man’s Sky nog meer met zich meebrengt kan je hieronder checken.