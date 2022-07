We zitten lekker in de zomer nu en dan kan een mooie sale in de PlayStation Store natuurlijk niet uitblijven. Sony heeft aangekondigd dat de Summer Sale van start is gegaan en daarin tref je diverse games en extra content tegen een scherpere prijs aan.

De sale duurt tot woensdag 3 augustus en de korting kan oplopen tot maar liefst 75%. Hieronder zoals altijd een greep uit het aanbod en als je alle aanbiedingen wilt checken, verwijzen we je graag rechtstreeks naar de PlayStation Store.

God of War – Van €19,99 voor €9,99

Star Wars Jedi: Fallen Order – Van €49,99 voor €9,99

Grand Theft Auto V: Premium Edition – Van €34,99 voor €14,69

It Takes Two PS4 en PS5 – Van €39,99 voor €19,99

Tekken 7 – Van €49,99 voor €7,49

Batman: Arkham Collection – Van €59,99 voor €17,99

UFC 4 – Van €69,99 voor €13,29

Need for Speed: Heat Deluxe Edition – Van €79,99 voor €15,99

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint – Van €69,99 voor €13,99

Assassin’s Creed: Origins – Van €69,99 voor €13,99

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – Van €19,99 voor €7,99

Green Hell – Van €24,99 voor €17,49

ARK: Survival Evolved – Van €29,99 voor €9,89

Mortal Kombat 11 – Van €49,99 voor €14,99

The Crew 2 Special Edition – Van €59,99 voor €11,99

Star Wars Battlefront II – Van €19,99 voor €9,99

Far Cry 5 – Van €69,99 voor €13,99

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – Van €39,99 voor €19,99

Call of Duty: Black Ops Cold War – Cross-gen-bundel PS4 & PS5 – Van €74,99 voor €37,49

Call of Duty: Vanguard – Ultimate Edition – Van €109,99 voor €54,99

WWE 2K22 nWo 4-Life Edition – Van €119,99 voor €77,99

No Man’s Sky PS4 & PS5 – Van €49,99 voor €24,99

Battlefield 2042 PS4 – Van €69,99 voor €34,99

Battlefield 2042 PS5 – Van €79,99 voor €39,99

Destiny 2: The Witch Queen – Van €39,99 voor €23,99

Far Cry 6 Gold Edition PS4 & PS5 – Van €99,99 voor €39,99

Dead by Daylight PS4 & PS5 – Van €29,99 voor €11,99

Dying Light Definitive Edition – Van €49,99 voor €12,49

Sonic Origins Digital Deluxe PS4 & PS5 – Van €44,99 voor €35,99

Destiny 2: Legacy Collection – Van €59,99 voor €23,99

Devil May Cry 5 Special Edition – Van €39,99 voor €13,19

DOOM Eternal Standard Edition – Van €39,99 voor €15,99

One Piece: Pirate Warriors 4 – Van €69,99 voor €13,99

Tales of Arise PS4 & PS5 – Van €69,99 voor €34,99

Tiny Tina’s Wonderlands: Next-Level Edition – Van €74,99 voor €56,24

Mafia: Trilogy – Van €59,99 voor €23,99

Biomutant – Van €59,99 voor €35,99

Als je nog nieuw PSN-tegoed nodig hebt, dan kan je daarvoor hier terecht.