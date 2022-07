Crystal Dynamics heeft een nieuwe update voor Marvel’s Avengers uitgerold, dit volgt op de uitbreiding met Jane Foster vorige maand. De update, 1.68 om precies te zijn, richt zich met name op het oplossen van diverse bugs en issues die na de laatste update zijn ontstaan.

Hieronder vind je het overzicht met alle patch notes om even rustig door te nemen, zodat je precies ziet waar de veranderingen hem in zitten. Het is overigens nog lang niet gedaan met deze live service game, zo werkt de ontwikkelaar al geruime tijd aan een nieuwe held.

Hoewel de held officieel nog aangekondigd moet worden, is de kans groot dat het She-Hulk betreft. Dit werd enigszins per ongeluk gedeeld tijdens een recente livestream, maar Crystal Dynamics wilde dat toen niet bevestigen.