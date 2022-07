Sony PlayStation en Spin Master zijn een samenwerking aangegaan voor het maken van speelgoed en andere merchandise gebaseerd op de grootste IP’s van het bedrijf. Dit wil zeggen dat Spin Master de juiste papieren in handen heeft om allerlei leuke items te maken gebaseerd op God of War, The Last of Us, Uncharted, Horizon, Gran Turismo en nog veel meer.

Hetgeen ze zoal zullen gaan maken zijn action figures, knuffels, voertuigen, puzzels, spellen en meer. Het zal echter wel nog even duren vooraleer de producten uitkomen, want voor nu staat de release van deze producten gepland voor de lente van 2024.

“Both SIE’s PlayStation and Spin Master share a common goal, to inspire and entertain consumers through the relentless pursuit of innovation. Together we will bring the interactive storytelling of Sony’s immersive PlayStation games to life in an all-new way, extending the fandom from digital to reimagined physical play”, aldus Chris Beardall, de CCO van Spin Master.