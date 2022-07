Alfred Hitchcock – Vertigo kan al sinds december vorig jaar op pc worden gespeeld, maar de consoleversies werden helaas uitgesteld. Nu dik een half jaar later is daar nu ook een releasedatum voor gegeven.

De game vertelt het verhaal van Ed Miller, een schrijver die ongeschonden uit een auto ongeluk is gekomen. Volgens Miller zaten ook zijn vrouw en kind in de wagen, maar niemand werd in het voertuig gevonden. De schrijver raakt verward en krijgt last van duizelingen. Hij gaat daarvoor in therapie in de hoop om een touw aan dit alles vast te kunnen knopen.

Alfred Hitchcock – Vertigo zal op 27 september in Europa verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en Nintendo Switch. De game is ook van een nieuwe trailer voorzien, die toont wat sommige media van de pc-versie vonden.