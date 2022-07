Met de officiële aankondiging van FIFA 23 is er een hoop informatie naar buiten gekomen en in de komende weken mogen we ongetwijfeld nog meer details verwachten, alsook de eerste in-game gameplay. Wat betreft de aanwezige clubs en landenteams hebben we nu een update.

Het blijkt dat EA Games het nationale Russische voetbalteam niet heeft meegenomen in de line-up van FIFA 23. Hetzelfde geldt voor teams die uitkomen in de hoogste Russische voetbaldivisie. Een grote verrassing mag het niet zijn, gezien deze content uit FIFA 22 werd gehaald middels een update.

De reden moge duidelijk zijn, er is nog altijd een boycot gaande vanwege de oorlog in Oekraïne. Afgezien van de genoemde reden past het ook in het realisme plaatje, want het land en diens voetbalclubs zijn immers verbannen uit Europese competities.

Het ziet er ook niet naar uit dat Rusland na de release alsnog wordt toegevoegd aan FIFA 23.