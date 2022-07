Naughty Dog is niet helemaal waterdicht, want sinds een paar dagen lekken er video’s en details van The Last of Us: Part I. Deze remake komt op 2 september uit, maar nu al verschijnt er telkens nieuwe informatie op het web.

Toegankelijkheid is één van de zaken waar Naughty Dog zich veel mee bezighoudt. The Last of Us: Part II stelde min of meer een nieuwe standaard en dat wordt natuurlijk meegenomen naar de remake van het origineel.

Alle toegankelijkheidsopties zijn nu ook gelekt en werden op Twitter gedeeld. Zie daarvoor de onderstaande screenshots om een indruk te krijgen.