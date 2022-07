Platinum Games zal dit jaar de lancering van Bayonetta 3 vieren, een game die al jaren in ontwikkeling is. Als je dacht dat de Japanse ontwikkelaar verder aan niet anders werkt, dan heb je het mis.

CEO Atsushi Inaba heeft in een interview met Famitsu wat meer verteld over waar zij mee bezig zijn. De ontwikkelaar heeft verschillende games in ontwikkeling, die nog niet zijn aangekondigd. Een daarvan is een grote nieuwe IP, die waarschijnlijk volgend jaar rond deze tijd wordt aangekondigd. Deze titel, het al eerder aangekondigde Project G.G en Bayonetta 3 zijn de games van grootste omvang.

Over Project G.G gesproken, vice-president en CBO Takao Yamane heeft aan Famitsu verteld dat deze game hoogstwaarschijnlijk tijdens de E3 van 2023 officieel zal worden onthuld. Op zijn minst zullen we dan wat meer informatie over het spel krijgen.

“Hmm, well, let’s see. If I had to say it, I’d say ‘See you in Los Angeles next June’. Is that what it sounds like? To put it another way, we won’t have any information until that point. Please look forward to further information.”

Yamane zei weliswaar dat er voorlopig geen informatie over Project G.G. bekend zal worden gemaakt, hij bewees echter direct het tegendeel. De CBO liet namelijk een klein details los over het spel. Project G.G. maakt namelijk gebruik van de bekend formule van deze ontwikkelaar, het wordt alleen geen pure actiegame. Dit was oorspronkelijk wel de bedoeling, maar de game evolueerde naar een veel groter en ambitieuzer project.