Bijna elke week stelt Microsoft een aantal games tijdelijk gratis beschikbaar voor Xbox Live Gold en Xbox Game Pass Ultimate abonnees. Dit onder het mom van ‘Free Play Days’ en dat is deze week natuurlijk niet anders.

Er zijn weer drie games beschikbaar om te spelen en dit tot maandagochtend 08.59 uur. De games waarvan sprake zijn de volgende en als je interesse hebt na een speelsessie, kun je ze aanschaffen tegen een leuke korting.

Farming Simulator 22

NASCAR 21: Ignition

Hell Let Loose

De korting varieert van 15 tot 30%, waarbij met name NASCAR 21 veel keuzemogelijkheden heeft. Dit in edities, maar ook in extra content pakketten. De korting op Hell Let Loose is 30% en Farming Simulator 22 moet het helaas zonder aanbieding doen.

