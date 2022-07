Vorige week hebben we het zonder update in GTA Online moeten doen, maar daar is een goede reden voor. Rockstar Games heeft namelijk aan de grote zomerupdate voor de online game gewerkt en die gaat op 26 juli live, zo laat men via persbericht weten. De update, The Criminal Enterprises genaamd, brengt nieuwe missies en upgrades naar Los Santos, en meer.

Met deze update haakt Rockstar Games in op de situatie in de wereld, want de gasprijzen zijn in San Andreas naar astronomische hoogtes gestegen. Ook hebben retailers problemen met bevoorrading en er is een hittegolf gaande. Oftewel, alle problemen in onze wereld, zien we ook terug in GTA Online.

Door deze situatie zou de corrupte familie Duggan het systeem manipuleren om er een slaatje uit te slaan. Dat is waar jij om de hoek komt kijken, want het is aan jou om de duistere praktijken aan het licht te brengen. Ondertussen profiteren Executives, Bikers, Nightclub Owners en Gunrunners ook van de chaotische omstandigheden.

Dit resulteert in GTA Online in een reeks van nieuwe missies die je kunt spelen. Verder mogen er uitbreidingen verwacht worden voor Criminal Careers, alsook nieuwe Contact Missions. Onder die missies zul je als IAA agent aan de slag kunnen in de zaak rondom de Duggan familie. Kortom, er zit veel leuks aan te komen.

Hieronder hebben we per onderdeel een meer uitgebreide toelichting, maar eerst een trailer. Al deze updates zijn uiteraard gratis voor alle spelers van de game.