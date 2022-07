Aanvankelijk stond Avatar: Frontiers of Pandora gepland voor een release in het huidige fiscale jaar. Dit wil zeggen dat de game tussen nu en 31 maart 2023 zou verschijnen, maar helaas zit dat er niet langer meer in. Ubisoft heeft namelijk laten weten dat ze de game uitstellen naar het volgende fiscale jaar.

We zullen de game dus niet voor 1 april 2023 zien verschijnen en hierbij noemt Ubisoft ook geen specifieke releasewindow. Dus als ze echt de tijd nemen, kan het zomaar zijn dat de game pas begin 2024 uitkomt.

“We are committed to delivering a cutting-edge immersive experience that takes full advantage of next-gen technology, as this amazing global entertainment brand represents a major multi-year opportunity for Ubisoft.

While this additional development time is a reflection of the current ongoing constraints on productions across the industry, we are hard at work to design the most efficient working conditions to ensure both flexibility for our teams as well as strong productivity while delivering the best experiences to players.”