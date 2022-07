Saints Row is in coöp te spelen en aangezien de game op verschillende platforms uitkomt, is het fijn om te weten of het spel cross-play ondersteuning bevat. Dit is inderdaad het geval, alleen zit er wel een addertje onder het gras.

Deep Silver heeft tegenover GamesRadar laten weten dat iemand met een PlayStation 4 Saints Row kan spelen met een vriend/vriendin die een PlayStation 5 heeft. Hetzelfde geldt voor de Xbox One en Xbox Series consoles. Heeft je coöppartner een Xbox en jij een PlayStation of vice versa, dan zal je niet samen kunnen spelen.

De uitgever kon alleen nog niet vertellen hoe het dan zit met pc- of Stadia-spelers. Kunnen zij Saints Row wel met alle andere consolebezitters spelen of juist helemaal niet? Wellicht krijgen we hier snel antwoord op.