Enkele maanden geleden werd al aangekondigd door Blizzard dat Wrath of the Lich King een terugkeer zou maken voor iedereen die een actief lidmaatschap op World of Warcraft heeft. ‘Wrath of the Lich King Classic’ komt er binnenkort aan, maar wanneer dat precies zal gebeuren, dat weten we officieel nog niet.

Er is nu echter een interessant gerucht opgedoken dat de releasedatum van deze uitbreiding prijsgeeft, door niemand minder dan Blizzard zelf. Zoals gespot werd door Wowhead, had de officiële World of Warcraft site heel even een afbeelding online staan, waar we de Lich King op zagen staan met de veelzeggende woorden:

“The Lich King Returns September 26, 2022”

De afbeelding is inmiddels offline gehaald, maar het kwaad is al geschied. Of 26 september ook de echte releasedatum wordt, zullen we even moeten afwachten. Vergeet dus zeker je korreltje zout niet voor je vertrekt!