De Monster Hunter-franchise doet het momenteel heel goed. Monster Hunter World was een waar succes en ook het recente Monster Hunter Rise (Sunbreak) wist indruk te maken. Een nieuwe Monster Hunter-game lijkt dus bijna een zekerheid en een recent lek lijkt te bevestigen dat die game er inderdaad zit aan te komen onder de naam ‘Monster Hunter Paradise’.

Twittergebruiker @neonaga99 postte een tweet (die inmiddels is verwijderd, maar werd opgepikt door VGC) waarin hij uitlegt dat hij via een achterpoortje in de ‘developer-mode’ van Discord wat placeholder evenementen voor later dit jaar ontdekte. Eén van die evenementen nodigde spelers uit om een code te claimen voor ‘Monster Hunter Paradise’, een code die momenteel nog niet werkt. De code wordt aangeboden voor de Xbox en PlayStation, wat dus misschien wel de platformen zullen worden van de volgende Monster Hunter-game.

Momenteel is er dus nog niets officieel bevestigd, dus we wachten even af. ‘Monster Hunter 6’ kwam eerder al ter sprake door een lek bij Capcom in november van 2020, dus dat zet dit gerucht enkel maar kracht bij.