Thymesia zou aanvankelijk op 9 augustus verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc, maar we zullen ietsje langer op de game moeten wachten. Ontwikkelaar OverBorder en uitgever Team17 hebben laten weten dat ze de game met 9 dagen hebben uitgesteld.

De nieuwe releasedatum staat nu op 18 augustus. De reden voor het uitstellen van de game zit hem in de community feedback die de ontwikkelaar heeft gekregen naar aanleiding van de recente demo op Steam. De extra tijd die men neemt, gebruiken ze om wat veranderingen door te voeren en verbeteringen aan te brengen.

After listening to the community feedback from the recent Steam demo, we’ve made the difficult decision to push the launch date for Thymesia back by a few days to August 18. We are 100 percent committed to making Thymesia the best experience possible, and those few extra days allow us to do this by implementing changes and fixes that were asked for across all platforms.

We appreciate all the support and love you’ve shown Thymesia so far, and we can’t wait for you to jump in as Corvus next month!