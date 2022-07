De online webwinkel Coolblue heeft weer een voorraad PlayStation 5 consoles ontvangen en net zoals eerder zullen ze hiervoor een loting organiseren. De vraag is nog altijd hoger dan het aanbod en om iedereen een eerlijke kans te geven, dien je jezelf aan te melden voor de loting.

Het inschrijven kan enkel via de mobiele applicatie en dit moet je voor donderdag 28 juli om 10.00 uur doen. Een dag later, op 29 juli, zal Coolblue iedereen die uitgeloot is een seintje geven en het is dan zaak om de betaling in orde te maken, waarna ze de console naar je zullen opsturen.

Het addertje onder het gras is dat je niet een losse PlayStation 5 kunt aanschaffen. Je bent ‘verplicht’ een bundel af te nemen. Dit varieert van de console samen met een extra controller en Horizon: Forbidden West tot een bundel met een headset en Gran Turismo 7 samen met F1 22.

Je kunt hier een overzicht vinden van de bundels die aan de loting meedoen.