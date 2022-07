Stray wist goed in de smaak te vallen bij de pers en de game groeit elke dag in populariteit onder gamers. Hetzelfde kan gezegd worden over de stemactrice van de hoofdrolspeler in het spel.

Via Twitter is bekendgemaakt wie de geluiden en miauwen van de hoofdrolspeler in Stray heeft verzorgd, namelijk niemand minder dan Lala. Lala schijnt goed in de smaak te vallen, want op het moment van schrijven is dit bericht al meer dan 150.000 keer geliked. Dat is niet slecht voor de eerste keer dat de poes haar ‘stem’ heeft geleend aan een game.