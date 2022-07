Vorige week verscheen er het een en ander aan beelden van The Last of Us: Part I online. Dit via verschillende insiders die de content hadden toegestuurd gekregen. Dit is niet de eerste keer dat er het één en ander lekt rondom titels van Sony, zo was een belangrijk moment in het verhaal van The Last of Us: Part II ook al ruim voor de release online terug te vinden.

Nu lijkt het er ook op dat het een en ander rond God of War: Ragnarök gaat lekken. Nick Baker van Xbox Era vertelde in een recente podcast dat hij meerdere aanbiedingen heeft gehad qua leaks rondom Sony titels. Met andere woorden: de beveiliging bij Sony is niet echt waterdicht.

“I might be getting some stuff from an angry Greek fellow that’s dabbling in Norse mythology at some point, I don’t know.”

Het is ook niet één persoon die naar meerdere insiders content lekt. Volgens een moderator van GamingLeaksandRumours op Reddit zou het om meerdere personen gaan die moedwillig van plan zijn om content te lekken.

“From what was indicated to us, there’s not just one source it’s leaking for but numerous, and it also sounds like seemingly Ragnarok is also likely.” “They also indicated people plan on leaking Ragnarok, so I don’t see this going away overnight.”

Een interessante situatie, want als er content van meerdere studio’s via verschillende personen voortijdig online verschijnt, is er duidelijk een probleem bij Sony. Of ze dit ook goed en adequaat weten aan te pakken is iets wat de tijd zal leren, maar wees gewaarschuwd dat er God of War: Ragnarök content gelekt kan worden.

De waarschuwing in de zin van dat dit mogelijk spoilergevoelig is, wat we ook zagen met The Last of Us: Part II.