Waar FIFA over het algemeen de meeste licenties heeft qua clubs en bijbehorende voetballers, heeft Konami in de afgelopen jaren ook flink aan de weg getimmerd. Dit resulteerde vaak in meer specifieke deals met een reeks clubs, die vervolgens niet in hun officiële hoedanigheid in FIFA zaten. En vice versa.

De strijd om licenties is nog altijd niet gestreden en Electronic Arts laat nu weten een overeenkomst te hebben gesloten met Juventus. Het gaat om een partnerschap voor meerdere jaren, waarbij Juventus terugkeert naar FIFA en dit vanaf het aankomende deel dat op 30 september verschijnt.

Het persbericht geeft aan dat FIFA 23 de enige game is waarin het Allianz Stadium, de thuisbasis van de club in Turijn, verwerkt zit. Hetzelfde geldt voor de logo’s, tenues en meer. Daarnaast zullen EA en Juventus samenwerken aan een aantal lifestyle- en culturele initiatieven buiten het voetbal.

Verder bestaat de overeenkomst uit een ambassadeurschap voor Dušan Vlahović, voetballer bij de club, en Claudio Marchisio zal een FUT Hero zijn in de game.