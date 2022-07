Rockstar Games heeft in de afgelopen dagen al de nodige informatie over The Criminal Enterprises update voor Grand Theft Auto Online bekendgemaakt. Deze update is zojuist live gegaan en daarmee heb je in de online game weer een hoop nieuwe activiteiten om te ervaren.

Gezien er nogal wat veranderingen en vernieuwingen worden doorgevoerd, heeft Rockstar Games ons een mooi overzicht gestuurd van de belangrijkste zaken. Hieronder een compleet overzicht van wat er nu in GTA Online te beleven valt. Vanzelfsprekend is deze update gratis voor iedereen beschikbaar.

Algemeen overzicht

Als een hittegolf Los Santos en Blaine County in zijn greep houdt, stijgen niet alleen de temperaturen tot ongekende hoogte. Het zijn de criminelen die profiteren van benzineprijzen die de pan uitrijzen. Executives, Bikers, Nightclub Owners en Gunrunners zien hun kans schoon. Ondertussen vermoedt de IAA dat de Duggans, een corrupte oligarchenfamilie, een dikke vinger in de pap heeft bij de torenhoge benzineprijzen. Maar de IAA heeft getalenteerde freelancers nodig die uit moeten zoeken hoe de vork precies in de steel zit.

Naast aanzienlijke mogelijkheden om criminele carrières uit te bouwen, plus uitgebreide nieuwe Contact-missies waarin je als IAA-agent de praktijken van de Duggans onderzoekt, voegt The Criminal Enterprises ook diverse gameplayverbeteringen toe, waaronder hogere uitbetalingen voor verschillende speltypen. Laaf je vanaf 26 juli aan nieuwe speltypen, voertuigen, verzamelvoorwerpen, aanpassingsopties en speciale events die de hele zomer doorgaan. In nieuwe showrooms kun je voertuigen bekijken, testritjes maken of ter plekke nieuwe scheurijzers kopen.

Nieuwe missies

Terwijl zonaanbidders en toeristen de zandstranden in het zuiden van San Andreas overspoelen, werken de criminelen in Los Santos zich uit de naad om lucratieve kansen te verzilveren en nieuwe markten aan te boren. Voor de vier criminele carrières in de Career Builder liggen nieuwe missies en handeltjes in het verschiet. We zetten het hieronder op een rijtje:

Executives: Twee nieuwe Source Cargo-missies waarin je een vlaggenschip van Los Santos Tuners grondig doorzoekt en verder de Auto Shop, een bergingsoperatie onderwater, nieuwe Export Cargo en nieuwe personeelsmogelijkheden.

Twee nieuwe Source Cargo-missies waarin je een vlaggenschip van Los Santos Tuners grondig doorzoekt en verder de Auto Shop, een bergingsoperatie onderwater, nieuwe Export Cargo en nieuwe personeelsmogelijkheden. Bikers: Twee nieuwe Clubhouse Contracts waarin MC’s twee felbegeerde en zwaarbewaakte motoren buit kunnen maken:een Oppressor en een Arena War Bike. Plus extra inkomstenstromen dankzij het bezorgen van motoren aan klanten, het aanpassen van motoren en leveringen aan kroegen.

Twee nieuwe Clubhouse Contracts waarin MC’s twee felbegeerde en zwaarbewaakte motoren buit kunnen maken:een Oppressor en een Arena War Bike. Plus extra inkomstenstromen dankzij het bezorgen van motoren aan klanten, het aanpassen van motoren en leveringen aan kroegen. Nightclubs Owners: Twee nieuwe Club Management-missies waarin je je clubs verlost van drugsdealers en vervelende paparazzi plus een reeks vreemde klussen en taken die horen bij het nachtleven, zoals vips naar afkickklinieken brengen. Ook maak je kennis met een nieuwe contactpersoon: Yohan.

Twee nieuwe Club Management-missies waarin je je clubs verlost van drugsdealers en vervelende paparazzi plus een reeks vreemde klussen en taken die horen bij het nachtleven, zoals vips naar afkickklinieken brengen. Ook maak je kennis met een nieuwe contactpersoon: Yohan. Gunrunners: Twee nieuwe Resupply-missies ter land, ter zee en in de lucht. Verder kun je met nieuwe Ammu-Nation-leveringen de markt in Los Santos regeren en een nieuwe researchmissie ondernemen dankzij de hulp van Agent 14.

Ondertussen stijgen de benzineprijzen net zo hard als de temperaturen. De International Affairs Agency vermoedt kwade opzet. Onder de dekmantel United Liberty Paper werk je samen met de IAA tijdens zes uitgebreide nieuwe Operation Paper Trail-missies. Doe onderzoek naar de steenrijke oligarchenfamilie, de Duggans, en hun pogingen om het systeem te manipuleren zodat de oliewinsten blijven binnenstromen, koste wat kost.

Nieuwe voertuigen

Motormuizen mogen zich verheugen op 18 nieuwe voertuigen waaronder twee nieuwe Imani Tech-voertuigen, Obey Omnis e-GT en Bravado Greenwood, de Stirling GT, de nieuwste aanwinst voor Hao’s Special Works, en vier andere nieuwe scheurijzers: de Pegassi Torero XO, Lampadati Corsita, Benefactor LM87 en Buckingham Conada, plus een groot aanbod aan nieuwe livery’s en aanpassingsopties voor bestaande voertuigen, zoals deze week de Picador, Zentorno, Turismo R, Sentinel en Schwartzer. En omdat je nu in plaats van 8 standaard 10 panden kunt bezitten, kun je tot wel 20 voertuigen extra kwijt in je garages.

Nieuwe verbeteringen

Naast nieuwe kansen voor je Criminal Careers en bij United Liberty Paper met de IAA krijgt GTA Online ook diverse verbeteringen waar de community om vroeg. Zo zijn doelzoekende raketten en tegenmaatregelen minder effectief tegen de Oppressor Mk II, zijn er handigere manieren om snacks te nuttigen en jezelf uit te rusten met pantsers, de mogelijkheid om Sell-missies te starten in Invite Only-sessies en diverse andere verbeteringen, zoals een hogere uitbetaling voor Races, Adversary Modes, Heists en meer. Verder worden productiesnelheden verhoogd voor alle Business-activiteiten, Challenges, Club en VIP Work, met upgrades en verbeteringen die je meer vrijheid geven om de criminele ladder te beklimmen. Hier zetten we het voor je op een rijtje.

Tot de grootste verbeteringen behoren: