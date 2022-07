Het is de laatste tijd vrij stil rondom Call of Duty: Modern Warfare 2, want sinds de officiële onthulling hebben we geen nieuwe updates meer gekregen. Met het oog op de gamescom is het een logische veronderstelling dat Activision dan meer van de game gaat laten zien, maar er bestaat een kans dat we nog wat langer moeten wachten.

Volgens bronnen van Tom Henderson zal de onthulling van de multiplayer pas begin september plaatsvinden. Nadien zal de multiplayer beta van start gaan, die volgens Henderson nu voor midden/eind september gepland staat. En dit sluit aan bij wat een andere Call of Duty insider laatst wist te melden.

Activision heeft echter nog niets officieel laten weten, dus neem het voor nu met een korreltje zout.