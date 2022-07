De naam Bully zal voorlopig nog niet uit de archiefkast gehaald worden, gezien Rockstar op dit moment nog druk bezig is met het ondersteunen van GTA Online en de ontwikkeling van Grand Theft Auto VI. Desondanks hopen fans nog altijd vurig op een terugkeer van het befaamde Bully, in Europa beter bekend als Canis Canem Edit.

Met hedendaagse technieken is het gelukkig een stuk simpeler voor fans om zelf wat in elkaar te zetten en nu heeft men Bully onder handen genomen. De groep TeaserPlay publiceerde namelijk onlangs een concept trailer voor Bully, maar dan in Unreal Engine 5. De gezichtsanimaties kunnen nog wat werk gebruiken, maar mede door de ijzersterke soundtrack spat de sfeer er weer vanaf.